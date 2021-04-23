Küresel anlamda 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan kovid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika olarak duyurduğu en son korona tablosu verilerine göre 54 bin 791 kişi covid-19 tanısıyla tedavi altına alındı. Öte yandan (22 Nisan 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri merak edilerek 22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Yerli ve yabancı ajanslardan gelen "Corona virüsü son dakika" gelişmeleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Nisan koronavirüs tablosu aracılığıyla Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları.