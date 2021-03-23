Küresel anlamda salgın meydana getiren kovid-19n virüsü ile ilgili olarak yerli ve yabancı haber ajanslarından son dakika corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi başından beri olduğu gibi Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden son dakika 23 Mart koronavirüs tablosu açıklanarak bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Öte yandan En güncel koronavirüs tablosu detaylarına erişmek isteyenler 23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla son dakika 23 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri.