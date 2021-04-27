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Haberler Galeri Son Dakika: 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 21:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 03:36

Son Dakika: 26 Nisan genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nin 17 günlük sürecine girdiğini açıkladı. Bu noktada, genelgesi merak konusu oldu. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sürecine dair detaylar netlik kazanacak. Marketlerin açılış kapanış saatlerinden saatlerine, seyahat yasağından açık olan işletmelere kadar birçok konu İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile paylaşılacak. Peki, yayınlandı mı, tam kapanma genelgesi ne zaman açıklanacak? Detaylar haberde.

26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

kararının ardından genelgesi merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 17 günlük tam kapanma sürecine geçildiği bildirildi. Erdoğan, tam kapanma sürecindeki kısıtlamaların önemli olanlarını kamuoyuna duyurdu. Kısıtlamaların tamamı ise İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile paylaşılacak. Hâl böyle olunca, İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, tam kapanma genelgesi hakkında merak edilenler...

26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.

1.4- döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

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