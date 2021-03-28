Küresel anlamda pandemi oluşturan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan kovid-19 virüsüne ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri geliyor. Türkiye'deki ilk covid-19 vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden Türkiye'nin bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgileri son dakika 28 Mart koronavirüs tablosu şeklinde kamuoyuna duyuruluyor. Öte yandan en güncel koronavirüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler 28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırma yapıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 28 Mart korona tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgileri.