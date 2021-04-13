Son dakika: 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İstanbul ve Kırklareli'nde korkutan artış

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre; Ramazan'ın ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanması kararı alınırken, hafta sonu kısıtlama saatleri 19.00-05.00 arası olarak güncellendi. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İstanbul ve Kırklareli'nde haftalık vaka sayılarında gözle görülür bir artış gözlemlendi. Peki hangi ilde kaç vaka var? İşte son dakika haberinin detayları.