Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.07.2021 19:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 19:30

Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz tarihlerini kapsayan, her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ile umudumuz artıyor." diyen Bakan Koca, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Haftalık vaka sayısında Siirt zirvede yer alırken, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller de açıklandı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısı.

Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, vatandaşlara aşı olunması yönünde çağrıda bulunarak, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı.

Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, en az vaka Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayıları.

Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Adana 9,43

Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Adıyaman 11,54

SON DAKİKA