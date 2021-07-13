Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz tarihlerini kapsayan, her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ile umudumuz artıyor." diyen Bakan Koca, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Haftalık vaka sayısında Siirt zirvede yer alırken, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller de açıklandı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısı.