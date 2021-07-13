Son dakika: 3-9 Temmuz illere göre Kovid-19 vaka sayısı açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte detaylar...

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne? İşte 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayıları.