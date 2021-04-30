SON DAKİKA

Koronavirüs salgını sürecinde günlük verilerin paylaşıldığı korona tablosu ile bugünkü vaka sayısı için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Salgının ilk gününden bu yana akşam saatleriyle beraber kamuoyunun bilgisine sunulan koronavirüs tablosu bu kapsamda gündeme taşındı. Vaka sayısının son dönemde artış göstermesi üzerine bilindiği üzere 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bu noktada 30 Nisan korona tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Sorusu yanıt arıyor. İşte Türkiye'de bugünkü vaka sayısı ve korona tablosunda yer alan verilerin detayları…