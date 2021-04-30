Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | 30 Nisan korona tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüs bugünkü vaka sayısı tablosu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 17:04

SON DAKİKA | vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 'de koronavirüs bugünkü vaka sayısı tablosu bekleniyor!

Koronavirüs salgını sürecinde günlük verilerin paylaşıldığı korona tablosu ile bugünkü vaka sayısı için gözler 'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Salgının ilk gününden bu yana akşam saatleriyle beraber kamuoyunun bilgisine sunulan koronavirüs tablosu bu kapsamda gündeme taşındı. Vaka sayısının son dönemde artış göstermesi üzerine bilindiği üzere 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bu noktada vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Sorusu yanıt arıyor. İşte 'de bugünkü vaka sayısı ve korona tablosunda yer alan verilerin detayları…

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs bugünkü vaka sayısı tablosu bekleniyor! 30 Nisan korona tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika haberler… koronavirüs vaka sayısı ile günlük tabloda yer alan veriler bugün de milyonların gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün yayımlanan tabloda 37 bin 674 vatandaşımızda Covid-19 tespit edilirken öte yandan 339 kişi ise salgın nedenli olarak hayatını kaybetmişti. Vakaların kritik seviyelerde seyrettiği şu günlerde binlerce vatandaş vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Sorusuna ilişkin yanıtı araştırıyor. İşte 30 Nisan günlük korona tablosu ve bugünkü vaka sayısına ilişkin tüm detaylar…

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs bugünkü vaka sayısı tablosu bekleniyor! 30 Nisan korona tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

VAKA SAYISI: 37 bin 674
HASTA SAYISI: 2 bin 715
VEFAT SAYISI: 339
İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 253

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs bugünkü vaka sayısı tablosu bekleniyor! 30 Nisan korona tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

VAKA SAYISI: 40 bin 444
HASTA SAYISI: 2 bin 728
VEFAT SAYISI: 341
İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 198

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs bugünkü vaka sayısı tablosu bekleniyor! 30 Nisan korona tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

VAKA SAYISI: 43 bin 301
HASTA SAYISI: 2 bin 703
VEFAT SAYISI: 346
İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 592

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs bugünkü vaka sayısı tablosu bekleniyor! 30 Nisan korona tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

VAKA SAYISI: 37 bin 312
HASTA SAYISI: 2 bin 716
VEFAT SAYISI: 353
İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 027

SON DAKİKA