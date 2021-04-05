SON DAKİKA: 4 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu! Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Küresel anlamda pandemi oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan kovid-19 virüsüne ilişkin en güncel son durum gelişmeleri "corona virüsü son dakika" başlığıyla peş peşe geliyor. Salgın başından beri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son koronavirüs tablosuna göre 41 bin 998 kişi covid-19 vakasıyla tedavi altına alındı. (4 Nisan 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerinin paylaşıldığı son dakika 4 Nisan koronavirüs tablosu bilgilerine erişmek isteyenler 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Nisan korona tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı detayları.