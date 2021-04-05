Yurt ve dünyada pandemi oluşturan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan kovid-19 virüsüyle ilgili olarak en güncel korona son durum bilgileri "corona virüsü son dakika" başlığı altında peş peşe gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana paylaşan Sağlık Bakanlığı en son koronavirüs tablosu verilerine göre 42 bin 551 kişi covid-19 teşhisiyle tedavi altına alındı. (5Nisan 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgilerinin yer aldığı son dakika 5 Nisan koronavirüs tablosuna erişmek isteyerek 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 5 Nisan korona tablosuyla bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri.