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Son Dakika: 'da 4 ilçede okullar tatil

Son Dakika Haberi: 'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:03
Son Dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Son Dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

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Son Dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil
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Son Dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil
Son Dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil
Son Dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil
Son Dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil
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