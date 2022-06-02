Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu'nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır
Giriş Tarihi: 02.06.2022 19:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 20:01

Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu'nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çelik CHP Genel Başkanlığı ile ilgili açıklamalarında; "Yabancı muhataplarından duymadıkları, dolaylı haberler olarak gündeme gelen konuların bir siyasi parti faaliyeti olarak gündeme getirildiğini belirterek, "Ne yapıyorlar? Kes, kopyala ve yapıştır. " ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin "Baştan aşağı hukuka aykırı ve yalan üzerine bir yaklaşım üretir, Türkiye'yi sağa sola şikayet ederseniz o zaman biz burada barışçıl ve iyi niyetli bir yaklaşım görmeyiz" ifadelerini kullandı.

AA
Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu’nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Yabancı birtakım odakların ortaya attığı Türkiye'ye dönük, kısıtlayıcı ve belirli bir alana sıkıştırmayı amaçlayan, Türkiye'nin meşru aktiviteleri üzerinde şaibe oluşturmaya çalışan birtakım propagandaları burada bir siyasi parti iddiası olarak gündeme getiriyorlar. Bu tabii ki CHP Genel Başkanlığı makamı için üzücü bir şey." dedi.

Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu’nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin bilgi veren Çelik, Kovid-19 salgını döneminde yapılamayan kampın, salgında gelinen aşama neticesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Çelik, kampın AK Parti'nin bir geleneği olduğunu söyleyerek, kampta stratejik gündemlerinin bulunduğunu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından parti faaliyetleri ile Meclis faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra bazı bakanların sunumlar yapacağını anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu’nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının 5 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla kampta çeşitli faaliyetler düzenleyeceğini vurgulayan Çelik, çevre konusundaki söyleşilerin olduğu bir podcast'in sürekli olarak yayımlanacağını bildirdi.

Otel içerisinde, küresel ısınma ve karbon ayak izi konusunda duyarlılıklar oluşturmak üzere bazı düzenlemeler yapıldığını ifade eden Çelik, otelde kalacakları üç gün süresince, "sıfır atık" politikasını sürdüreceklerini, geride mümkün olduğu kadar az karbon ayak izi bırakmaya çalışacaklarını kaydetti.

Çelik, "Ayrıca her bir arkadaşımız adına birkaç tane fidan dikilecek. Böylece siyasi kampımızla çevre faaliyetini birleştirmiş olacağız." dedi.

Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu’nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır

TERCÜME ODASINA DÖNÜŞTÜRMÜŞ

CHP Genel Başkanlığının "köklü bir partinin genel başkanlığı" olduğunu söyleyen Çelik, "Fakat gördüğüm kadarıyla orayı bir tercüme odasına dönüştürmüş Sayın Kılıçdaroğlu. Tercüme odasından kastım da şudur: Bazı iddialarda bulunuyor, bu iddiaları birkaç ay evvel yabancı basında izliyoruz." diye konuştu.

Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu’nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır

"KES, KOPYALA VE YAPIŞTIR"

Yabancı muhataplarından duymadıkları, dolaylı haberler olarak gündeme gelen konuların bir siyasi parti faaliyeti olarak gündeme getirildiğini belirten Çelik, "Ne yapıyorlar? Kes, kopyala ve yapıştır. Yabancı birtakım odakların ortaya attığı Türkiye'ye dönük, kısıtlayıcı ve belirli bir alana sıkıştırmayı amaçlayan, Türkiye'nin meşru aktiviteleri üzerinde şaibe oluşturmaya çalışan birtakım propagandaları burada bir siyasi parti iddiası olarak gündeme getiriyorlar. Bu tabii ki CHP Genel Başkanlığı makamı için üzücü bir şey. Orayı bir genel başkanlık makamı olmaktan çıkarıp, bir tercüme odasına dönüştürmüş durumdalar." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA