Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu’nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının 5 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla kampta çeşitli faaliyetler düzenleyeceğini vurgulayan Çelik, çevre konusundaki söyleşilerin olduğu bir podcast'in sürekli olarak yayımlanacağını bildirdi.

Otel içerisinde, küresel ısınma ve karbon ayak izi konusunda duyarlılıklar oluşturmak üzere bazı düzenlemeler yapıldığını ifade eden Çelik, otelde kalacakları üç gün süresince, "sıfır atık" politikasını sürdüreceklerini, geride mümkün olduğu kadar az karbon ayak izi bırakmaya çalışacaklarını kaydetti.

Çelik, "Ayrıca her bir arkadaşımız adına birkaç tane fidan dikilecek. Böylece siyasi kampımızla çevre faaliyetini birleştirmiş olacağız." dedi.