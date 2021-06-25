SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün kritik seviyede! 25 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Serbest piyasalardan canlı altın fiyatları, son işlem günü tamamlanırken yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonu ile beraber 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan artış gösterdi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusu gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar konusuyla, yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Güncel altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz. İşte, altın fiyatları bugün...