SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişte! 3 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonun açılması ile birlikte 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi bir hayli yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık merak ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.