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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişte! 3 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 10:05

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişte! 3 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda, anlık ve canlı altın fiyatları, hafta içi olan seviyesini koruyor. Bir süredir dalgalanma yaşayan gram altın fiyatı bugün küçük bir yükseliş yaşıyor. Çeyrek altın fiyatı da gram altına paralel olarak yükseliş trendini sürdürüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de ivme yukarı döndü. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, altın fiyatları A Para sayfası ile 3 Temmuz 2021 canlı altın alış satış fiyatı!

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişte! 3 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonun açılması ile birlikte 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi bir hayli yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık merak ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişte! 3 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.262,00
  • Satış: 3.348,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişte! 3 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.299,00
  • Satış: 3.349,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişte! 3 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 498,73
  • Satış: 498,80

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişte! 3 Temmuz gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 805,00
  • Satış: 823,00

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