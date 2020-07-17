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Son dakika! 'nın son yalnız cuması

Son dakika haber: cemaatsiz geçirdiği son Cuma namazında havadan görüntülendi. Görüntülerde Ayasofya'nın çevresinde polis barikatının kurulu olduğu ve basın mensupları ile birlikte bir çok vatandaşın bulunduğu görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 15:13
Son dakika! Ayasofya'nın son yalnız cuması

Dünyanın merakla beklediği kararını Danıştay 10. Dairesi tarafından açıklanmıştı.

Son dakika! Ayasofya'nın son yalnız cuması

Kararda 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği açıklandı.

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Son dakika! Ayasofya'nın son yalnız cuması

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, `nın Diyanet İşleri Başkanlığı`na devrini içeren kararnameyi imzaladı.

Son dakika! Ayasofya'nın son yalnız cuması

İmzalanan kararname ile birlikte 24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma Namazında 'nın içinin ibadete açılacağı duyuruldu.

Son dakika! Ayasofya'nın son yalnız cuması

'nin cemaatsiz geçirdiği son Cuma namazı havadan görüntülendi.

Son dakika! Ayasofya'nın son yalnız cuması

Çekilen görüntülerde çevresinde polis barikatı konulduğu ve çok sayıda basın mensubu ile vatandaşların meydanda bulunduğu görüldü.

Son dakika! Ayasofya'nın son yalnız cuması

Sultanahmet Caminde ise sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı. Vatandaşlar Avluyu ve dış bahçeyi tamamen doldurduğu görüldü.

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