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Haberler Galeri SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve ağır hasta sayısında umut veren gelişme

SON DAKİKA - 29 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! corona virüsü vaka sayısı ve ağır hasta sayısında umut veren gelişme

'de 11 Mart tarihinden bu yana etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi (Covid-19) ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. başta olmak üzere kimi Avrupa ülkelerinde meydana gelen () olayı sonrasında söz konusu ülkelerde yeni kendini göstermeye başladı. Avrupa'daki mutasyon gelişmesi sonrasında ülkemiz sıkı tedbirler alınıp uygulamaları yapılamaya devam edilirken günlük ile ilgili veriler bugün için Twitter hesabından şekline paylaşılıyor. - ölüm sayıısı verilerini de içeren 29 Aralık bilgilerini ve son dakika haberlerini buradan bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 19:32
SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

Dünya üzerinde hızla yayılarak 1 yıla yaklaşan bir süre içerisinde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü pandemisine ilişkin 'de de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19'un ilk ortaya çıkmasından bu yana fazla sayıda geçridği mutasyonlar sonucunda her mutasyon ardından farklı ve yeni ortaya çıkarken bu belirtilere sahip olanlar yaptırıyor. Pandeminin ilk vaka teşhisinden bu yana Twitter hesabından duyurulan verileri, - ölüm sayısı detaylarıyla bugün için formatında paylaşılıyor. hesabından paylaşılacak olan 29 Aralık ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 29 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;

SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

29 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.

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SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

28 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.

SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

27 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.

SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

SON DAKİKA - Bakan Fahrettin Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıklıyor! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI! İŞTE AŞININ YOL HARİTASI…

Koronavirüse karşı kullanılacak olan Çin aşısı yarın İstanbul'a ulaşacak. İlk uçakta 3 milyon doz aşı gelmesi beklenirken, toplamda 50 milyon doz aşı teslim edilecek. Peki teslim edilecek olan Sinovac aşısı nasıl uygulanacak? Randevu sistemi mi olacak? "Aşılar, toplum bağışıklığının sağlanmasında ve bu sayede salgın hastalıktan kurtuluşta elimizdeki en önemli araçtır." diyen Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın aşı ile ilgili açıklamaları…

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