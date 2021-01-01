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Haberler Galeri SON DAKİKA - Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

SON DAKİKA - Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte veriler…

Ülkemizde geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana etkilerini gösteren corona virüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yurtdışı kaynaklı corona mutasyon olayı sonrası ülkemizde sıkı tedbirler alınmaya devam ederken başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yeni ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de bugünkü korona son durum verileri olarak paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ile 1 Ocak detaylarını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 01.01.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 20:54
SON DAKİKA - Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Dünya üzerinde hızla yayılarak 1 yıla yaklaşan bir süre içerisinde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü pandemisine ilişkin Türkiye'de de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19'un ilk ortaya çıkmasından bu yana fazla sayıda geçridği mutasyonlar sonucunda her mutasyon ardından farklı ve yeni ortaya çıkarken bu belirtilere sahip olanlar yaptırıyor. Pandeminin ilk vaka teşhisinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan korona son durum verileri, Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla bugün için formatında paylaşılıyor. hesabından paylaşılacak olan 1 Ocak ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 1 Ocak koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;

SON DAKİKA - Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

1 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum

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SON DAKİKA - Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

31 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.

SON DAKİKA - Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

30 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.

SON DAKİKA - Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

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