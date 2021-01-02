Son Dakika Haber: Bakan Koca 1 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı veriler…

Dünya üzerinde hızla yayılarak 1 yıla yaklaşan bir süre içerisinde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü pandemisine ilişkin Türkiye'de de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19'un ilk ortaya çıkmasından bu yana fazla sayıda geçridği mutasyonlar sonucunda her mutasyon ardından farklı ve yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkarken bu belirtilere sahip olanlar koronavirüs testi yaptırıyor. Pandeminin ilk vaka teşhisinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan korona son durum verileri, Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla bugün için 1 Ocak koronavirüs tablosu formatında paylaşılıyor. Bakan Koca Twitter hesabından paylaşılacak olan 1 Ocak koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 1 Ocak koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;