Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verileri

10 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.