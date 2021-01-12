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Haberler Galeri Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı! 11 Ocak 2021 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı! 11 Ocak 2021 ’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

ile 'de ve vaka sayısı verileri, pandemiye ilişkin detayları öğrenmek isteyenlerce merak ediliyor. Günlük olarak Bakan Twitter hesabı üzerinden değerlendirmeler yaparak korona son durum verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. olarak duyurduğu , , 11 Ocak koronavirüs tablosu, ağır hasta, entübe hastalar sayılarıyla Türkiye'de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verilerini burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.01.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 07:15
Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı! 11 Ocak 2021 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini sürdüren pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa merkezli ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi sonrasında yeni koronavirüs belirtileri kendini göstermeye başlamasıyla birlikte test yaptıran sayısı da doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Diğer yandan ülkemizdeki , , korona son durum verileri Sağlık Bakanı Twitter hesabından paylaşılıyor. Bugünkü vaka sayısına ilişkin verileri ise merak ediliyor. 'de koronavirüs vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla son dakika 11 Ocak koronavirüs tablosu bilgilerini buradan öğrenebilirsiniz…

SON DAKİKA - 11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden 11 Ocak koronavirüs tablosu verileri son dakika olarak paylaşıldı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son dakika corona virüsü haber detayları şöyle;

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı! 11 Ocak 2021 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

11 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız.

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Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı! 11 Ocak 2021 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

10 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı! 11 Ocak 2021 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan toplantı sonrasında Başkan Erdoğan ulusa seslendi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İnsanlık olarak 2020 yılını maalesef iyi hatıralarla kapatmadık. Ülkemizde dünyayı etkileyen sıkıntılar ve yaşadığı afetler sebebiyle geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık.

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs tablosunu açıkladı! 11 Ocak 2021 Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Halbuki olarak 2020'yi güzel bir başlangıçla karşılamıştık. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Koronavirüsün ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni duruma hazırladık. Zaten güçlü olan sağlık altyapı ve sistemimizi açtığımız yeni hastanelerle tahkim ettik.

Tüm kesimlere yönelik nakdi hibe ve destek programları başlattık. Ekonomide aldığımız tedbirlerle salgının gelişini geciktirerek yüzde 4,5 büyüme oranına ulaştık. Yılın ikinci çeyreğinde ise salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derinden hissedildi.

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