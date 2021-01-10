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Haberler Galeri Son Dakika - Bakan Koca 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de koronavirüs son durum ve vaka sayısı verileri

Son Dakika - 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte ’de ve vaka sayısı verileri

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitiğrmesine neden olan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 'de ortaya çıkan corona mutasyon olayı sonrasında ortaya çıkan (covid-19) yeni sebebiyle erken önlem almak isteyenler sağlık kuruluşlarında yaptırmayı sürdürüyor. Öte yandan 'de 11 Mart 2020'den bu yana etkisini gösteren salgınla ilgili bugünkü vaka sayısı Twitter hesabından olarak paylaşılıyor. Türkiye'de ve vaka sayısı ile 10 Ocak verilerine buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.01.2021 19:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 19:34
Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

ile 'de ve vaka sayısı detayları, pandemi başından bu yana olduğu gibi Sağlık Bakanı Twitter hesabı üzerinden günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. olarak 10 Ocak ile bugünkü vaka sayılarını kamuoyunun bilgisine sundu.

SON DAKİKA - BAKAN KOCA 10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden koronavirüs son durum, entübe hastalar, ağır hasta ve toplam vaka sayılarını içeren son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosu verilerini paylaştı. Detaylar şöyle...

Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

10 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.

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Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

9 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.

Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

8 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.

Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

Bakan Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Türkiye’de vaka sayısı ve koronavirüs son durum verileri

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