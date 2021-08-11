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Haberler Galeri Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun'da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı...
Giriş Tarihi: 11.08.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 19:37

Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun'da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı...

Son dakika haberine göre; Bartın ve Sinop'un ardından Kastamonu ve Samsun'u da sel vurdu. Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilirken, mahsur kalanlar helikopter desteği ile kurtarılmaya çalışılıyor. Bartın'da, Karabük Karayolunda meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu'da ise Bozkurt'ta Ezine çayı taştı, toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor. Öte yandan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yağmur 5 saattir kesintisiz devam etmekte, ilçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. 4-5 can kaybımız olduğu kesin" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun’da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı...

Karadeniz'in 4 ilini sel vurdu. Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun yoğun yağışlar sonrası kabusu yaşadı. Bartın-Karabük Karayolu çökme nedeniyle trafiğe kapanırken, Sinop'ta Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edildi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı, bölgede toprak kaymaları yaşanıyor. Samsun'da da işyeri ve evleri su bastı.

Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun’da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı...

- BARTIN

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun’da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı...

KÖPRÜLER YIKILDI, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne ulaşım sağlayan köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köylere ulaşım sağlanamazken, 2 köyde de çok sayıda araç sulara kapıldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve UMKE tarafından kurtarıldı.

Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun'da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı... | Video

Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun’da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı...

85 YAŞINDAKİ KADIN HER YERDE ARANIYOR

Akörensöküler köyünde yıkılan bir evde bulunan 85 yaşındaki Arife Ünal isimli yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun’da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı...

Ünal'ın torunu Ersin Çevik, "Hala kendisinden bir haber almış değiliz. Ekipler şu anda arıyorlar ancak bulamadık. Ben de yakın köydeyim. Sağanak bizde de yoğun oldu ama bizde dere yatağı olmadığı için fazla bir sıkıntımız olmadı. Benim sabah 06.30 gibi haberim oldu. Yollar kötü olduğu için buraya hemen gelme fırsatım olmadı. Benim buraya gelmem saat 10.00'u buldu. Geldiğimde de bu halde bulduk. Evin altı komple oyulmuş durumda. Ev kullanılmayacak bir durumda. Bütün eşyalar mahvolmuş durumda." dedi.

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