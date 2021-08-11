Son dakika: Bartın Sinop Kastamonu ve Samsun’da sel felaketi! Hastane tahliye edildi, yollar çöktü, köprüler yıkıldı...

Ünal'ın torunu Ersin Çevik, "Hala kendisinden bir haber almış değiliz. Ekipler şu anda arıyorlar ancak bulamadık. Ben de yakın köydeyim. Sağanak bizde de yoğun oldu ama bizde dere yatağı olmadığı için fazla bir sıkıntımız olmadı. Benim sabah 06.30 gibi haberim oldu. Yollar kötü olduğu için buraya hemen gelme fırsatım olmadı. Benim buraya gelmem saat 10.00'u buldu. Geldiğimde de bu halde bulduk. Evin altı komple oyulmuş durumda. Ev kullanılmayacak bir durumda. Bütün eşyalar mahvolmuş durumda." dedi.