Giriş Tarihi: 30.07.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
14:47
SON DAKİKA | Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi sonrası yeni hazırlık: Bakan Yumaklı 'Büyük oranda tamamladık' diyerek duyurdu
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz hayvanlara yönelik Kanun'un ardından ikincil mevzuatın hazırlıklarını da büyük oranda tamamladıklarına işaret ederek, "Kanun'un son haline göre, burada Kanun'da yer alan hususların uygulamasını da tarifleyerek, bir yönetmelik çıkartmış olacağız." dedi.