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Haberler Galeri SON DAKİKA | Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi sonrası yeni hazırlık: Bakan Yumaklı 'Büyük oranda tamamladık' diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 30.07.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:47

SON DAKİKA | Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi sonrası yeni hazırlık: Bakan Yumaklı 'Büyük oranda tamamladık' diyerek duyurdu

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz hayvanlara yönelik Kanun'un ardından ikincil mevzuatın hazırlıklarını da büyük oranda tamamladıklarına işaret ederek, "Kanun'un son haline göre, burada Kanun'da yer alan hususların uygulamasını da tarifleyerek, bir yönetmelik çıkartmış olacağız." dedi.

AA
SON DAKİKA | Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi sonrası yeni hazırlık: Bakan Yumaklı ’Büyük oranda tamamladık’ diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir televizyon programında TBMM'de kabul edilen ve sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Kanun'u değerlendirdi.

SON DAKİKA | Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi sonrası yeni hazırlık: Bakan Yumaklı ’Büyük oranda tamamladık’ diyerek duyurdu

Yaşanan birçok nahoş olayın sorunun ortaya çıkmasına sebep olduğunu bildiren Yumaklı, sorunun, sokaklarda hiç kimsenin tasvip etmediği, davranış biçimleri değişmiş, kontrol edilemez hale gelmiş, sosyal hayatı çok ciddi bir şekilde etkilemeye başlayan sahipsiz köpeklerden başladığını söyledi.

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SON DAKİKA | Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi sonrası yeni hazırlık: Bakan Yumaklı ’Büyük oranda tamamladık’ diyerek duyurdu

Yumaklı, bu sorunun kaynağını tespit edip, buna göre bir teknik çalışma yaptıklarına işaret ederek, baştan beri sorunun "hayvanların sahipsiz olma sorunu" olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

SON DAKİKA | Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi sonrası yeni hazırlık: Bakan Yumaklı ’Büyük oranda tamamladık’ diyerek duyurdu

Sokaklarda sahipsiz hayvan/köpek olmamasına dönük çalışma başlattıklarını belirten Yumaklı, "Katliam Yasası diyerek toplumun algısını gerçeklerden başka yere doğru yönlendirmek isteyenlere bir daha Kanun'u okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

SON DAKİKA | Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi sonrası yeni hazırlık: Bakan Yumaklı ’Büyük oranda tamamladık’ diyerek duyurdu

Yumaklı, Kanun'da belediyelerle ilgili düzenlemede parti ayrımı olmadığının altını çizerek, çalışmada halihazırda sorun teşkil eden hususların ortadan kaldırılmasının söz konusu olduğunu, kanunlaşma sürecindeki gidişatın da böyle olduğunu ifade etti.

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