Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! pandemi, ekonomi, emekli ve memur maaş zammı masada
Giriş Tarihi: 03.01.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 07:07

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! pandemi, ekonomi, emekli ve memur maaş zammı masada

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Kabine toplantısı ekonomi, dış politika ve koronavirüs pandemisindeki son gelişmelerin de konuşulacağı geniş bir değerlendirmeye ev sahipliği yapacak. Toplantının gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin sunum da yer alacak.

SABAH
Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! pandemi, ekonomi, emekli ve memur maaş zammı masada

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Kabine toplantısı ekonomideki hamleler ve bundan sonra kullanılacak yeni yöntemler, dış politika ve koronavirüs pandemisindeki son gelişmelerin de konuşulacağı geniş bir değerlendirmeye ev sahipliği yapacak. Toplantının gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin sunum da yer alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonunda bugün enflasyon rakamları ile netleşecek olan 2022 emekli ve memur maaş zammıyla ilgili görüşlerini de açıklaması bekleniyor.

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! pandemi, ekonomi, emekli ve memur maaş zammı masada

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİYLE DE BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor. AK Partili milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi. Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! pandemi, ekonomi, emekli ve memur maaş zammı masada

İŞTE KABİNE TOPLANTISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DETAYLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına liderlik edecek. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulacağı kabine toplantısı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması ile memur ve emekli maaşlarındaki zamların belirlenmesi açısından da önem arz ederken gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yapacağı son dakika açıklamalarında olacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! pandemi, ekonomi, emekli ve memur maaş zammı masada

KÜLLİYE'DE 2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI

2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! pandemi, ekonomi, emekli ve memur maaş zammı masada

SON DAKİKA HABERLER | KABİNEDE YOĞUN GÜNDEM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

SON DAKİKA