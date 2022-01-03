Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Kabine toplantısı ekonomideki hamleler ve bundan sonra kullanılacak yeni yöntemler, dış politika ve koronavirüs pandemisindeki son gelişmelerin de konuşulacağı geniş bir değerlendirmeye ev sahipliği yapacak. Toplantının gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin sunum da yer alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonunda bugün enflasyon rakamları ile netleşecek olan 2022 emekli ve memur maaş zammıyla ilgili görüşlerini de açıklaması bekleniyor.