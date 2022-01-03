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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 3 Ocak 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile emekli ve memur maaşı zammı ne kadar oldu, memura ek zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 23:16 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 23:16

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 3 Ocak 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile emekli ve memur maaşı zammı ne kadar oldu, memura ek zam geldi mi?

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddesi ise emekli ve memur maaşlarına yapılacak ekstra artış oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile yeni zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca emekli ve memura asgari ücret rakamında olduğu gibi iyileştirme yapılması düşünülüyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ile birlikte 2022 yılından itibaren geçerli olacak emekli ve memur ek zammını da açıklaması bekleniyor.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı için ek zam geldi mi?

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü-kulağı Kabine Toplantısı'ndan gelecek son dakika haberinde. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası zamlı maaşlarını öğrenen emekli ve memurlar, Başkan Erdoğan tarafından açıklanması öngörülen 2022 emekli ve memur maaşlarına yapılacak ek zammı da merakla bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.25'te Külliye'de toplandı. 19:30'da ise toplantı sona erdi.

İşte Kabine Toplantısı'nda öne çıkacak diğer başlıklar:

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı için ek zam geldi mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık etti. Ekonomiden dış politikaya, sağlıktan, eğitime 2021 değerlendirmesi ve 2022'deki yol haritalarının da konuşulduğu kabine toplantısının en önemli gündemi ise emekli ve memur maaş zamları oldu.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı için ek zam geldi mi?

2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI

2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, ihracat rakamları, döviz hamleleri ve ekonomide Türkiye modeli ele alınacak. Yeni politikalar değerlendirildi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı için ek zam geldi mi?

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MASADA!

Toplantıda, emekli ve memurları yakından ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranları ve ek zam kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.5, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 22.9 ve +5'lik dönem zammı ile yüzde 27.9 olarak şekillenmişti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli zammı için ek zam geldi mi?

Başkan Erdoğan kabine toplantısı öncesi gerçekleştirdiği programlarda sık sık dile getirdiği faiz karşıtı politikada kararlılık vurgusu yapmıştı. Kabinede bu yöndeki adımlar da masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kur ve faiz için "Kurun tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar" demişti.

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