SON DAKİKA | Bodrum ve Milas'ta orman yangınlarının ardından yürek yakan görüntüler! "Bol bol ağladım"

Son dakika haberleri: Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 256 orman yangınının kontrol altına alındığını, 4 yangına müdahalenin sürdüğünü kaydetti. Birçok noktada etkili olan orman yangınları Türkiye'yi derinden etkilerken, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde alevlerin verdiği zarar dron ile havadan görüntülendi. Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer ise yaptığı açıklamada, "Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok." ifadelerini kullandı. İşte yürek dağlayan o kareler