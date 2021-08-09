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Haberler Galeri SON DAKİKA | Bodrum ve Milas'ta orman yangınlarının ardından yürek yakan görüntüler! "Bol bol ağladım"
Giriş Tarihi: 09.08.2021 18:28 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 18:32

SON DAKİKA | Bodrum ve Milas'ta orman yangınlarının ardından yürek yakan görüntüler! "Bol bol ağladım"

Son dakika haberleri: Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 256 orman yangınının kontrol altına alındığını, 4 yangına müdahalenin sürdüğünü kaydetti. Birçok noktada etkili olan orman yangınları Türkiye'yi derinden etkilerken, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde alevlerin verdiği zarar dron ile havadan görüntülendi. Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer ise yaptığı açıklamada, "Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok." ifadelerini kullandı. İşte yürek dağlayan o kareler

DHA
SON DAKİKA | Bodrum ve Milas’ta orman yangınlarının ardından yürek yakan görüntüler! Bol bol ağladım

Son dakika haberleri: Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarından 256'sı kontrol altına alındı, 4 yangına müdahale sürüyor.

SON DAKİKA | Bodrum ve Milas’ta orman yangınlarının ardından yürek yakan görüntüler! Bol bol ağladım

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), ünlü isimler ve vatandaşlar dahil olmak üzere orman yangınlarına karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edilirken, geriye yürek burkan görüntüler kaldı.

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SON DAKİKA | Bodrum ve Milas’ta orman yangınlarının ardından yürek yakan görüntüler! Bol bol ağladım

BODRUM VE MİLAS'TAN ACI KARELER

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi.

SON DAKİKA | Bodrum ve Milas’ta orman yangınlarının ardından yürek yakan görüntüler! Bol bol ağladım

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Bodrum ve Milas'ta yanan binlerce hektar ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.

SON DAKİKA | Bodrum ve Milas’ta orman yangınlarının ardından yürek yakan görüntüler! Bol bol ağladım

Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflardaki, geçmişte yemyeşil olan binlerce hektar alanın kapkara hali yürekleri dağladı.

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