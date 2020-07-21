SON DAKİKA HABERİ! 21 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 21 Temmuz 2020 Salı Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren coronavirüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde 20 Temmuz itibariyle Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplamda 5.508 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı öncelikli olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları da günlük olarak açıklanıyor. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Bakan Koca tarafından son dakika açıklanan 21 Temmuz 2020 Salı Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü son durum tablosu…