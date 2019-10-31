Son dakika haberi: 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcının görev yeri değişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 256 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesi çalışmasını tamamladı. Söz konusu kararname HSK'nin internet sitesinde yayımlanırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Velsel Kaçmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

İŞTE GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN HAKİM VE SAVCILAR: