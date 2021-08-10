Son dakika haberi | "Anadolu" operasyonu: 8 binden fazlası ele geçirildi

KOM Daire Başkanlığınca müzayede evlerine ait binlerce kataloğun incelenmesi sonucunda ülkemize ait kaçırılan tarihi eserler belirlendi. Yurtiçi ile yurtdışında yapılan yakalamalarda ele geçirilen ve müzayede evlerinin kataloglarında belirlenen tarihi eserlere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemelerde ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.

