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Haberler Galeri Son dakika haberi | "Anadolu" operasyonu: 8 binden fazlası ele geçirildi
Giriş Tarihi: 10.08.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 10:19

Son dakika haberi | "Anadolu" operasyonu: 8 binden fazlası ele geçirildi

Türkiye'nin en önemli kültürel zenginliklerinden biri olan tarihi eserleri ana yurtlarından koparılarak kuryeler vasıtasıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdıklarını tespit eden Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu düzenledi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen "Anadolu" operasyonunda 76 kişi gözaltına alınırken aramalarda 8 bin 135 adet tarihi eser ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN
Son dakika haberi | Anadolu operasyonu: 4 bin 122 eser ele geçirildi

Türkiye, binlerce yıl boyunca yüzlerce uygarlığa ev sahipliği yaptı. Dünya tarihinin en eski yapılarının bulunduğu Anadolu toprakları asırlarca kültür ve sanatın en önemli merkezi oldu. Bunu fırsata çevirmek isteyen tarihi eser kaçakçıları Türkiye'ye ait olan eserleri yurt dışına kaçırmaya başladı.

Son dakika haberi | Anadolu operasyonu: 4 bin 122 eser ele geçirildi

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde Adana KOM Şube Müdürlüğünce; eş zamanlı olarak Adana merkezli 30 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik "Anadolu" adı verilen operasyon gerçekleştirildi.

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Son dakika haberi | Anadolu operasyonu: 4 bin 122 eser ele geçirildi

MÜZAYEDE EVLERİNE AİT BİNLERCE KATALOGLAR İNCELENDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütlü bir şekilde hareket ederek kaçak kazıcı, toplayıcı, koleksiyoner ve koleksiyonerliği iptal edilen şahıslardan topladıkları tarihi eserleri kuryeler vasıtasıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdıkları tespit edildi.

Son dakika haberi | Anadolu operasyonu: 4 bin 122 eser ele geçirildi

KOM Daire Başkanlığınca müzayede evlerine ait binlerce kataloğun incelenmesi sonucunda ülkemize ait kaçırılan tarihi eserler belirlendi. Yurtiçi ile yurtdışında yapılan yakalamalarda ele geçirilen ve müzayede evlerinin kataloglarında belirlenen tarihi eserlere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemelerde ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.

Son dakika haberi | Anadolu operasyonu: 4 bin 122 eser ele geçirildi

76 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen "Anadolu" operasyonu ile 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese baskın düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 92 şüpheliden 76'sını gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreste arama yapıldı.

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