Son dakika haberi | "Anadolu" operasyonu: 8 binden fazlası ele geçirildi

Türkiye'nin en önemli kültürel zenginliklerinden biri olan tarihi eserleri ana yurtlarından koparılarak kuryeler vasıtasıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdıklarını tespit eden Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu düzenledi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen "Anadolu" operasyonunda 76 kişi gözaltına alınırken aramalarda 8 bin 135 adet tarihi eser ele geçirildi.