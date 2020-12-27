SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu duyurdu! İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve korona son durum verileri

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YILBAŞI GENELGESİ!

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden başlıklar;

"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı