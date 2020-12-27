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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu duyurdu! İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve korona son durum verileri

SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu duyurdu! İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve verileri

Dünya genelinde etkilerini sürdüren corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin bazılarında ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesiyle birlikte söz konusu ülkelerde yeni kendini göstermeye başlamıştı. Ülkemizde ise corona mutasyon olayı sonrası pek çok tedbir alınmaya devam ederken günlük son durum verileri Twitter hesabından açıklanıyor. Bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerini olarak formatında paylaşıyor. Ankara, İzmir, İstanbul günlük verileri ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı detaylarıyla detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 20:14
SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu duyurdu! İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve korona son durum verileri

Dünya genelinde etkilerini 1 yıla yakın süredir sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19 virüsünün çok kez geçirdiği mutasyonlar nedeniyle her mutasyon sonrasında farklı ortaya çıkarken bu belirtilere sahip olanlar koronavirüs testi yaptırmayı sürdürüyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Twitter hesabından duyurulan verileri, detaylarıyla bugün için olarak paylaşılıyor. hesabından paylaşılacak olan ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini burada bulabilirsiniz…

SON DAKİKA - 27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 27 Aralık ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu duyurdu! İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve korona son durum verileri

27 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.

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SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu duyurdu! İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve korona son durum verileri

26 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.

SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu duyurdu! İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve korona son durum verileri

25 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.

SON DAKİKA HABERİ! Bakan Fahrettin Koca 27 Aralık koronavirüs tablosunu duyurdu! İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve korona son durum verileri

SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YILBAŞI GENELGESİ!

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden başlıklar;

"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı

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