Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ - Bakan Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

SON DAKİKA HABERİ - Bakan Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini göstermeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinden ortaya çıkan gelişmesi sonucunda yeni de söz konusu ülkelerde kendini gösteriyor. Türkiye'de ise salgın başından itibaren günlük korona tablosunu Twitter hesabı üzerinden paylaşan bugünkü () son durum verilerini Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla paylaşıyor. 28 Aralık ile Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verilerini buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 19:56
SON DAKİKA HABERİ - Bakan Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

Dünya genelinde etkilerini 1 yıla yakın süredir sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19 virüsünün çok kez geçirdiği mutasyonlar nedeniyle her mutasyon sonrasında farklı ortaya çıkarken bu belirtilere sahip olanlar yaptırmayı sürdürüyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Twitter hesabından duyurulan korona son durum verileri, Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla bugün için olarak paylaşılıyor. hesabından paylaşılacak olan 28 Aralık ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini burada bulabilirsiniz…

SON DAKİKA - 28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileriyle 28 Aralık koronavirüs tablosu ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detayları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ - Bakan Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

28 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ - Bakan Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

27 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.

SON DAKİKA HABERİ - Bakan Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

26 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.

SON DAKİKA HABERİ - Bakan Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

YURT VE DÜNYADAN SON DAKİKA HABERLERİ

ALMAN AŞISI OCAKTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısı sonrası yapılan basın toplantısında koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı...

Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce Almanya'dan gelecek aşılarını Ocak'ta ulaşacağını umut ediyoruz.

SON DAKİKA