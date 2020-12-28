SON DAKİKA HABERİ - Bakan Koca 28 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı verilerinde olumlu gelişme!

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkilerini göstermeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinden ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi sonucunda yeni koronavirüs belirtileri de söz konusu ülkelerde kendini gösteriyor. Türkiye'de ise salgın başından itibaren günlük korona tablosunu Twitter hesabı üzerinden paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü (28 Aralık koronavirüs tablosu) son durum verilerini Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı detaylarıyla paylaşıyor. 28 Aralık korona tablosu ile Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verilerini buradan öğrenebilirsiniz.