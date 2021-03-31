Son dakika haberi: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin illere göre risk haritasını yayınlamıştı. Risk haritasında 58 il kırmızı, 12 il turuncu ve 10 il sarı kategoride yer alırken, mavi kategoride yer alan tek il Şırnak olmuştu.

Bugün de Sağlık Bakanlığı, her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

SAMSUN YİNE ZİRVEDE

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. En yüksek vaka sayısı Samsun, İstanbul ve Yalova'da kaydedildi. Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu. Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.