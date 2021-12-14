Son dakika haberi | Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor!

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Adapazarı çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı