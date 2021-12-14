Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:20

Son dakika haberi | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili yeni haritasını paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarına göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 6 derece düşecek. Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre; İstanbul'a beklenen kar yağışı da geliyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları geldi. Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor!

İSTANBUL'A BEKLENEN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji ayrıca, kar yağması beklenen illeri de hava durumu raporunda paylaştı. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi | Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: İstanbul’a beklenen kar yağışı geliyor!

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Adapazarı çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SON DAKİKA