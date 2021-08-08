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Haberler Galeri Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadelede yeni aşama: Günler sonra nefes aldık
Giriş Tarihi: 08.08.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 14:49

Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadelede yeni aşama: Günler sonra nefes aldık

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesinde kritik eşiği geçti. Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alınmasıyla büyük çaplı yangınlar etkisini yitirdi. Muğla'da ise 5 noktada yangınla mücadele sürüyor. Bugüne kadar meydana gelen 223 orman yangınının 217'si kontrol altına alındı. İşte orman yangınlarıyla mücadelede son dakika gelişmeleri...

HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadelede yeni aşama: Günler sonra nefes aldık

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddesi yangınlar ordu. Ülke genelinde peş peşe çıkan yangınlar büyük bir tedirginlik yaratırken, şimdiye kadar 223 orman yangınının 217'si kontrol altına alındı.

Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadelede yeni aşama: Günler sonra nefes aldık

YANGINLA MÜCADELEDE YENİ AŞAMA

200'den fazla yangının kontrol altına alındığı mücadelede söndürülen noktalarda yeni bir aşamaya geçildi. Yeniden alevlerin yeşil alanları rehin almasının önüne geçmek için yoğun soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlarımızda ekipler görevlerini 24 saat esasıyla sürdürüyor.

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Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadelede yeni aşama: Günler sonra nefes aldık

Antalya'daki yangınların kontrol altına alınmasından sonra topyekün Muğla'ya kaydırılan yangın söndürme ekipleri alevlerle yoğun bir şekilde 24 saat havadan ve karadan mücadele ediyor.

Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadelede yeni aşama: Günler sonra nefes aldık

Ekiplerin, Muğla ve ilçelerindeki yangınlarla başarılı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.

Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadelede yeni aşama: Günler sonra nefes aldık

Muğla'nın Köyceğiz, Milas, Yatağan, Menteşe ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmaları devam etti. Antalya'da çıkan orman yangının tamamen söndürülmesinin ardından tüm hava araçları Muğla'ya yönlendirilmişti.

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