Giriş Tarihi: 08.08.2021 13:39Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 14:49
Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadelede yeni aşama: Günler sonra nefes aldık
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesinde kritik eşiği geçti. Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alınmasıyla büyük çaplı yangınlar etkisini yitirdi. Muğla'da ise 5 noktada yangınla mücadele sürüyor. Bugüne kadar meydana gelen 223 orman yangınının 217'si kontrol altına alındı. İşte orman yangınlarıyla mücadelede son dakika gelişmeleri...