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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı açıkladı! İşte 13-19 Mart haritası

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu. Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

Giriş Tarihi: 20.03.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 22:50
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs haritası

ADANA

61.58

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs haritası

Adıyaman

169.81

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs haritası

Afyon

47.36

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs haritası

Ağrı

41.46

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs haritası

Aksaray

214.42

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