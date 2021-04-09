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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İstanbul'da vaka sayısı 10 kat arttı
Giriş Tarihi: 09.04.2021 21:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 21:04

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 'da vaka sayısı 10 kat arttı

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttığını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İstanbul'da vaka sayısı 10 kat arttı

İşte Fahrettin Koca'nın o açıklaması:

İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. 'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İstanbul'da vaka sayısı 10 kat arttı

İşte Türkiye'de 1 Mart 2021'den itibaren açıklanan tabloları

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İstanbul'da vaka sayısı 10 kat arttı
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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İstanbul'da vaka sayısı 10 kat arttı
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İstanbul'da vaka sayısı 10 kat arttı
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