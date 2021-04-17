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Haberler Galeri Son dakika haberi: Şehit cenazesinde yürekleri dağlayan o an
Giriş Tarihi: 17.04.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 15:17

Son dakika haberi: Şehit cenazesinde yürekleri dağlayan o an

Son dakika haberi: Hakkari'de görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş (34) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Tören esnasında babasının şapkasını başına takan 9 yaşındaki Elçi Günaydın, babasının tabutu askerlerin omuzlarında tören alanına getirilirken eliyle işaret edip "Bakın bu benim babam" diyerek, yürekleri dağladı.

MURAT KARAMAN
Son dakika haberi: Şehit cenazesinde yürekleri dağlayan o an

Hakkari'de görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş (34) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Tören esnasında babasının şapkasını başına takan 9 yaşındaki Elçi Günaydın, babasının tabutu askerlerin omuzlarında tören alanına getirilirken eliyle işaret edip "Bakın bu benim babam" diyerek, yürekleri dağladı.

Son dakika haberi: Şehit cenazesinde yürekleri dağlayan o an

Hakkari'de görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş (34) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Son dakika haberi: Şehit cenazesinde yürekleri dağlayan o an

Babasının şapkasını başına takan 9 yaşındaki Elçi Günaydın, babasının tabutu askerlerin omuzlarında tören alanına getirilirken eliyle işaret edip "Bakın bu benim babam" diyerek, yürekleri dağladı.

Son dakika haberi: Şehit cenazesinde yürekleri dağlayan o an

1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş 'ın cenazesi İncirlik Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü ve burada helallik alındı.

Son dakika haberi: Şehit cenazesinde yürekleri dağlayan o an

Şehidin cenazesi Sabancı Merkez Camii'ne getirildiği sırada şehidin kızı Elçin annesi Serap ile babaannesi Sultan'a sarılıp gözyaşı döktü.

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