Son dakika haberi: Şehit cenazesinde yürekleri dağlayan o an

Hakkari'de görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (34) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Tören esnasında babasının şapkasını başına takan 9 yaşındaki Elçi Günaydın, babasının tabutu askerlerin omuzlarında tören alanına getirilirken eliyle işaret edip "Bakın bu benim babam" diyerek, yürekleri dağladı.