Harekâtın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ'lı teröristler. PKK/YPG'nin cezaevlerindeki DEAŞ'lıları ailelerini esir alarak Türkiye'de eylem yapma şartıyla bırakması da harekâta etken maddelerin başında yer alırken, harekâtla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.