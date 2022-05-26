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Haberler Galeri Son dakika haberi: Suriye'ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıktı: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında tarihi kararlar alınacak
Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:46 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 06:51

Son dakika haberi: Suriye'ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıktı: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında tarihi kararlar alınacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın '30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturucağız' sözleriyle sinyalini verdiği Suriye'ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basılacak.

HALİT TURAN
Son dakika haberi: Suriye’ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıktı: Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısında tarihi kararlar alınacak

Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe vurmaya devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de barış ve güvenli bölgelerin tesisi için operasyon sinyali vermişti. Bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Suriye'ye yeni operasyon masaya yatırılacak, tarihi kararlar alınacak! İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Suriye’ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıktı: Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısında tarihi kararlar alınacak

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye'nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye'ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak.

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Son dakika haberi: Suriye’ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıktı: Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısında tarihi kararlar alınacak

Saha istihbaratının tamamlandığı, nokta hedeflerin belirlendiği harekât özellikle örgütün yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde yoğunlaşacak.

Son dakika haberi: Suriye’ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıktı: Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısında tarihi kararlar alınacak

Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı harekâtlarının arasındaki terör yuvaları temizlenecek.

Son dakika haberi: Suriye’ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıktı: Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısında tarihi kararlar alınacak

Harekâtın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ'lı teröristler. PKK/YPG'nin cezaevlerindeki DEAŞ'lıları ailelerini esir alarak Türkiye'de eylem yapma şartıyla bırakması da harekâta etken maddelerin başında yer alırken, harekâtla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.

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