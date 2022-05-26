Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:46
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
06:51
Son dakika haberi: Suriye'ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıktı: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında tarihi kararlar alınacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın '30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturucağız' sözleriyle sinyalini verdiği Suriye'ye yeni askeri operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basılacak.