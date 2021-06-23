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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Tehlikeli Delta varyantı hangi illerde görüldü? Bakan Koca vakaları ve illeri tek tek saydı...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 21:36 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 21:38

Son Dakika Haberi: Tehlikeli Delta varyantı hangi illerde görüldü? Bakan Koca vakaları ve illeri tek tek saydı...

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından kameraların karşısına geçti, önemli açıklamalarda bulundu. Aşılamada yaş sınırının değiştiğini bildiren Bakan Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusu alabileceğini ifade etti. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha ölümcül ve hızlı yayılan türün hangi illerde görüldüğünü açıkladı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da Delta varyantı görüldü mü? İşte detaylar.

Son Dakika Haberi: Tehlikeli Delta varyantı hangi illerde görüldü? Bakan Koca vakaları ve illeri tek tek saydı...

Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Son Dakika Haberi: Tehlikeli Delta varyantı hangi illerde görüldü? Bakan Koca vakaları ve illeri tek tek saydı...

DELTA VARYANTI KAÇ İLDE GÖRÜLDÜ?

Hindistan'da ortaya çıkan ve hızlı bulaşan Delta varyantıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Delta plusla ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu.

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Son Dakika Haberi: Tehlikeli Delta varyantı hangi illerde görüldü? Bakan Koca vakaları ve illeri tek tek saydı...

Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Yoğunluklu olarak da İstanbul'da görüldü.

Son Dakika Haberi: Tehlikeli Delta varyantı hangi illerde görüldü? Bakan Koca vakaları ve illeri tek tek saydı...

İstanbul'da 82 vaka, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde 1-2 olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü" diye konuştu.

Son Dakika Haberi: Tehlikeli Delta varyantı hangi illerde görüldü? Bakan Koca vakaları ve illeri tek tek saydı...

AŞILAR DELTA VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

Delta varyantının artacağından şüphe duyulduğunu ifade eden Koca, "Ülkemizde çok ciddi oranın olmadığını bilmiyoruz ama artabileceğinden şüphe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz.

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