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Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte 27-28 Mart sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller

: Hafta sonu hangi illerde var? İşte sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller

haberleri... Hafta sonu , ve 'de uygulanacak mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renklere ayrıldı. Hafta sonlarında; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanıyor. Peki bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 18:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 19:25
Son dakika: Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte 27-28 Mart sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller

Hafta sonu olan iller, 2 hafta bir Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularına yanıt arıyor. 1 Mart tarihi ile başlayan "Kademeli normalleşme" süreci ile birlikte, Türkiye'de iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı.

Düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Peki hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? , ve 'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte 27-28 Mart sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Son dakika: Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte 27-28 Mart sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte 27-28 Mart sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Son dakika: Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte 27-28 Mart sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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