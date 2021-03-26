Son dakika: Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte 27-28 Mart sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller, 2 hafta bir Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularına yanıt arıyor. 1 Mart tarihi ile başlayan "Kademeli normalleşme" süreci ile birlikte, Türkiye'de iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı.

Düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Peki hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...