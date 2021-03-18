Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'de 1 Mart tarihi itibariyle pek çok kısıtlama hafifletilmiş ve normalleşme adımları atılmıştı. Bu noktada sokağa çıkma yasağı olan iller, vatandaşların gündeminde yer alırken, iller risk durumuna göre gruplara ayrılıyor. Buna göre düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.