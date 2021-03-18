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Haberler Galeri Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

: Hafta sonu olan iller açıklandı! , ve 'da sokağa çıkma yasağı var mı?

haberleri: Hafta sonu olan iller, 2 hafta bir Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularına yanıt arıyor. 1 Mart tarihi ile başlayan "Kademeli normalleşme" süreci ile birlikte, Türkiye'de iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Peki hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak? , ve 'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 22:37
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'de 1 Mart tarihi itibariyle pek çok kısıtlama hafifletilmiş ve normalleşme adımları atılmıştı. Bu noktada sokağa çıkma yasağı olan iller, vatandaşların gündeminde yer alırken, iller risk durumuna göre gruplara ayrılıyor. Buna göre düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? , , ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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