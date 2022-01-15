Giriş Tarihi: 15.01.2022 15:18Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 15:52
SON DAKİKA: HDP'lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon! Laf atınca ortalık karıştı...
Son dakika haberine göre; HDP Diyarbakır İl Binası önünde 866 gündür evlat nöbeti tutan aileler ile HDP çalışanları arasında gergin anlar yaşandı. Arka kapıdan çıkarak araca bir poşet yükleyen HDP'lilerin ailelere laf atması ile oluşan gerginliğe polis sonlandırdı. Acılı baba Celil Aktaş, "Allah korkusu olsaydı, bunu yapmazlardı. Bize laf attılar, biz de terbiyesiz olduklarını söyledik" dedi.