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Haberler Galeri SON DAKİKA: HDP'lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon! Laf atınca ortalık karıştı...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 15:52

SON DAKİKA: HDP'lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon! Laf atınca ortalık karıştı...

Son dakika haberine göre; HDP Diyarbakır İl Binası önünde 866 gündür evlat nöbeti tutan aileler ile HDP çalışanları arasında gergin anlar yaşandı. Arka kapıdan çıkarak araca bir poşet yükleyen HDP'lilerin ailelere laf atması ile oluşan gerginliğe polis sonlandırdı. Acılı baba Celil Aktaş, "Allah korkusu olsaydı, bunu yapmazlardı. Bize laf attılar, biz de terbiyesiz olduklarını söyledik" dedi.

SON DAKİKA: HDP’lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon! Laf atınca ortalık karıştı...

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı.

SON DAKİKA: HDP’lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon! Laf atınca ortalık karıştı...

866 gündür sürdürülen nöbette çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu. Sabah saatlerinde nöbete gelen aileler, HDP il binasının arkasındaki bir otomobile poşet içinde yükleme yapıldığını gördü. Bunun üzerine HDP'li yöneticilerle aileler arasında tartışma çıktı. Gerginlik polisin araya girmesiyle büyümeden sonlanırken, aileler duruma tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: HDP’lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon! Laf atınca ortalık karıştı...

İki yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş, 866 günün kendilerine 800 yıl gibi geldiğini söyleyerek, "Artık sabrımız kalmadı. Hırsız gibi arka kapıdan girip çıkıyorlar.

SON DAKİKA: HDP’lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon! Laf atınca ortalık karıştı...

Bize bakacak yüzleri yok demek ki. Bu ana ve babalar nereye kadar bekleyecek? Arka tarafta laf atıyorlar. Bize, 'Geçmiş olsun, bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye sormuyorlar.

SON DAKİKA: HDP’lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon! Laf atınca ortalık karıştı...

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, burada dedi ki; 'Ben senin oğlunu Mecliste gündeme getireceğim.' Ama kandırdılar. Allah korkusu olsaydı, bunu yapmazlardı. Bize laf attılar, biz de terbiyesiz olduklarını söyledik" diye konuştu.

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