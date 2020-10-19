Son dakika: İBB'nin kitap katliamı ortaya çıktı! Kütüphaneciler şaşkına döndü...

Ramazan Minder; "Bu kaçıncı kitap katliamı.. Yakın tarihimizde maalesef çok sayıda kitap ve arşiv katliamına tanık olduk. Bitti derken yeni birisi ortaya çıkıyor. Osmanlı arşivleri Bulgaristan'a satılmıştı. Muallim Cevdet'in üstün gayretleriyle İsmet İnönü konudan haberdar edilmiş en azından geri kalan arşiv bu yıkıcılıktan kurtulmuştu. İşin ayrıntısı Osman Nuri Ergin'in yazdığı 'Muallim Cevdet'in Hayatı Eserleri ve Kütüphanesi' adlı eserden okunabilir. Rifat Bali'nin arşiv ve kütüphane katliamlarıyla ilgili yazdığı kitap yüz kızartıcı onlarca örneği inceliyor. Kemal Alemdaroğlu İstanbul Üniversitesi Rektörü ilken üniversite bölüm kütüphanelerini kapamış onlarca kamyon kitap piyasaya düşmüştü. İçerilerinde Darulfünün ve Yıldız sarayı kütüphanesi damgalı altı bine yakın kitabı ben İBB Kütüphaneler Müdürü iken Atatürk Kitaplığı için satın almıştım. Darulfünün'da görev yapmış hocaların özlük dosyalarını ise Ali Birinci hoca Türk Tarih Kurumu adına satın alarak kurtarmıştı. Bu acı olayların biri bitmeden biri başlıyor. Şimdi de İBB Kültür A.Ş. daha önceki belediye başkanları dönemlerinde basılmış yüzlerce kitabın künye ve sunuş sayfalarını yırtarak okullara ve kişilere bağış olarak gönderiyor ve İstanbul Kitapçısı'ndan satışa sunuyor. Ben 1995 yılından itibaren belediyede çalışmaya başladım. Nurettin Sözen döneminden kalma da çok kıymetli kitaplar vardı. Bu kitaplardan Nurettin Sözen'in sunuş yazılarını yırtmak kimsenin aklına gelmemişti. Kitaplar o şekilde dağıtıldı veya satıldı" diye belirtti.