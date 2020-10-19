Son dakika: İBB'nin kitap katliamı ortaya çıktı! Kütüphaneciler şaşkına döndü...

ÇELİK: "AMAÇ GEMİŞİN İZLERİNİ SİLMEK'
SABAH Gazetesi'ne açıklama yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphanecisi Kasım Çelik, "63 yaşındayım ve 40 yıldan fazla zamandır kitaplarla iç içe olarak bu mesleği yapıyorum. Bizim Türkiye genelindeki tüm kütüphanecilerin olduğu bir grubumuz var. Oradan hem haberleşiyoruz hem de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Geçen ay bize İBB'den istediğimiz kitaplar gelince kayıt altına almak için künyesini açtık. Ancak baktık ki künye dahil ön sayfaların tamamı yırtılmış. Ben belki bize böyle gelmiştir, diğer giden yerlerdeki arkadaşlardan kitapların künye bilgilerini öğrenmek için bu durumu paylaştım. Ben bilgi geçince gördüm ki Türkiye geneline kitapların ön sayfaları yırtılmış şekilde gönderilmiş."