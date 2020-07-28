HaberlerGaleriSon dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...
Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...
Son dakika haberine göre; İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Gayrettepe bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri süratle olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. İşte korku dolu anlara ilişkin o görüntüler...
Giriş Tarihi: 28.07.2020
15:05
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
15:09
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ