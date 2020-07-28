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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...

Son dakika: Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...

Son dakika haberine göre; 'un Şişli ilçesine bağlı Gayrettepe bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri süratle olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. İşte korku dolu anlara ilişkin o görüntüler...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 15:09
Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...

Şişli'de bir trafoda patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...

Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Müselles Sokak'taki bir binanın önündeki trafoda, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle patlama meydana geldi.

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Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...

Patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken çalışmalar sürüyor. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...

Son Dakika: İstanbul Gayrettepe'de trafo patlaması Video

Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...
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Son dakika: İstanbul Gayrettepe'de korkutan patlama! İçeridekiler böyle tahliye edildi...
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