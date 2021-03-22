SON DAKİKA | İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu! İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritası

Koronavirüs pandemsinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken, alınan tedbirler de esnetildi.

Risk haritasına göre çok yüksek risk taşıyan İstanbul'da da vaka sayılarında artış tespit edildi.

Koronavirüs vaka yoğunluğunun tespit edilebilmesi için vatandaşların kullandığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında hangi ilçelerin hangi renk olduğu yer alıyor.

ŞİLE VE SARIYER'DE VAKA SAYILARI DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı HES uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken, Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.

İLÇELERİN VAKA ORANINA GÖRE HES'TEKİ RENGİ

HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde: