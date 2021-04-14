Son dakika! İstanbul'un risk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs salgınında son durum...

Son dakika haberleri... Türkiye'de koronavirüs vakaları ve vefat sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri güncellenirken, Ramazan ayının ilk iki haftası için 'kısmi kapanma' kararı alındı. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık vaka haritasında da İstanbul, 100 bin kişide görülen vaka sayısında Kırklareli'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Peki İstanbul'un ilçelerinde son durum ne? İşte İstanbul'un Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden takip edilen ilçe ilçe risk haritası...