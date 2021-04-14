Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika! İstanbul'un risk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs salgınında son durum...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 22:19

! 'un risk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe salgınında son durum...

haberleri... Türkiye'de vakaları ve vefat sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının saatleri güncellenirken, Ramazan ayının ilk iki haftası için 'kısmi kapanma' kararı alındı. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık vaka haritasında da , 100 bin kişide görülen vaka sayısında Kırklareli'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Peki İstanbul'un ilçelerinde son durum ne? İşte İstanbul'un Hayat Eve Sığar () uygulaması üzerinden takip edilen ilçe ilçe risk haritası...

Son dakika! İstanbul'un risk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs salgınında son durum...

haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan tarihleri arasını kapsayan 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı dün sosyal medya hesabından paylaştı. Haftalık vaka haritasında; Kırklareli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Son dakika! İstanbul'un risk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs salgınında son durum...

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 'da 804.97, Ankara'da 419.06, İzmir'de 304.07 oldu.

Peki İstanbul'un ilçelerinde son durum ne? İşte İstanbul'un Hayat Eve Sığar () uygulaması üzerinden takip edilen ilçe ilçe risk haritası...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! İstanbul'un risk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs salgınında son durum...

ATAŞEHİR

Son dakika! İstanbul'un risk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs salgınında son durum...

AVCILAR

Son dakika! İstanbul'un risk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs salgınında son durum...

ARNAVUTKÖY

SON DAKİKA