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Son dakika: Kapan-4 Mava başladı

İçişleri Bakanlığınca, 'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 10:10
Son dakika: Kapan-4 Mava başladı

İçişleri Bakanlığınca, 'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu" başlatıldığı bildirildi.

Son dakika: Kapan-4 Mava başladı

Bu kapsamda, 'da Mava barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Kapan-4 Mava Operasyonu" başlatıldı.

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Son dakika: Kapan-4 Mava başladı

Diyarbakır Jandarma Bölge ve İl Jandarma komutanlarının bizzat sevk ve idare ettiği operasyona, 795 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu katılıyor.

Son dakika: Kapan-4 Mava başladı

Kapan-4 Mava Operasyonu başladı

Son dakika: Kapan-4 Mava başladı
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Son dakika: Kapan-4 Mava başladı
Son dakika: Kapan-4 Mava başladı
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