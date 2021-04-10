Son dakika: Konya'da feci kaza! Rus turist öldü onlarca yaralı var

Konya'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 35 kişi yaralandı. İkinci kaza yine Konya-Aksaray karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan idaresindeki otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüsteki 43 yaşındaki Rus kadın turist hayatını kaybetti