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Haberler Galeri Son dakika: Konya'da feci kaza! Rus turist öldü onlarca yaralı var
Giriş Tarihi: 10.04.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 12:29

Son dakika: 'da feci ! turist öldü onlarca yaralı var

'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 35 kişi yaralandı. İkinci yine Konya- karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. 'dan Kapadokya'ya turistleri taşıyan idaresindeki otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüsteki 43 yaşındaki Rus kadın turist hayatını kaybetti

TOLGA YANIK
Son dakika: Konya'da feci kaza! Rus turist öldü onlarca yaralı var

'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 35 kişi yaralandı. İkinci yine Konya- karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. 'dan Kapadokya'ya turistleri taşıyan idaresindeki otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüsteki 43 yaşındaki Rus kadın turist hayatını kaybetti

Son dakika: Konya'da feci kaza! Rus turist öldü onlarca yaralı var

'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 35 kişi yaralandı.

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Son dakika: Konya'da feci kaza! Rus turist öldü onlarca yaralı var

, sabah saatlerinde - karayolunun 40. Kilometresinde meydana geldi. İzmir'den yola çıkan Özkan Acar idaresindeki tur otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Son dakika: Konya'da feci kaza! Rus turist öldü onlarca yaralı var

Kazada 1'i ağır 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika: Konya'da feci kaza! Rus turist öldü onlarca yaralı var

Tur otobüsünün, yolculara İç Anadolu'daki tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi amacıyla İzmir'den yola çıktığı öğrenildi.

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