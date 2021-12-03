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Haberler Galeri Son dakika | Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruz
Giriş Tarihi: 03.12.2021 07:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 07:52

Son dakika | Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruz

Meteorolojiden gelen son dakika haberleri hafta başına damga vuran fırtına ve yağışlı havaların geri geleceğini gösterdi. Hava durumu tahmin raporlarını paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İstanbul ve İzmir dahil 15 şehir için sarı renkli uyarıda bulundu. Yağışların saatleri, bölgeleri ve illerle ilgili konum bilgilerini paylaşan Meteoroloji kritik noktalar için önemli son dakika notları düştü.

Son dakika | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruz

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklarla Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde hava durumu buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olması bekleniyor.

Son dakika | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruz

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde ki yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli ( 51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruz

SON DAKİKA | KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruz

İşte bölge bölge Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları;

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Son dakika | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: Geri dönüyoruz

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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