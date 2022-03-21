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Haberler Galeri SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı açıklaması! Bu hafta hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 09:26

SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı açıklaması! Bu hafta hava nasıl olacak?

SON DAKİKA... Türkiye geneli geçtiğimiz hava soğuk hava dalgasının etkisi altına girmişti. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde yoğun kar yağışları görüldü. İstanbul'da yağan kar 1987 kışından itibaren görülen en yoğun kar yağışı olarak da kayıtlara geçti. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklaması...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı açıklaması! Bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta da sıcaklık Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. İstanbul'da bir süredir etkili olan kar yağışı, yarın yerini yağmura bırakacak. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla yağışlar devam edecek.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı açıklaması! Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı açıklaması! Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı açıklaması! Bu hafta hava nasıl olacak?

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı açıklaması! Bu hafta hava nasıl olacak?

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 7
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

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