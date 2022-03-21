Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
09:26
SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı açıklaması! Bu hafta hava nasıl olacak?
SON DAKİKA... Türkiye geneli geçtiğimiz hava soğuk hava dalgasının etkisi altına girmişti. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde yoğun kar yağışları görüldü. İstanbul'da yağan kar 1987 kışından itibaren görülen en yoğun kar yağışı olarak da kayıtlara geçti. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklaması...