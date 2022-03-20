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Haberler Galeri SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi
Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:21

SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Son dakika haberi... Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına girerken, Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Aybar Fırtınası'ndan etkilenen ve yoğun kar yağışı altına giren İstanbul için de uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte son dakika hava durumu gelişmeleri...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

İstanbul günlerdir karla ve soğukla mücadele ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı salı gününe kadar sürecek. Karadeniz Bölgesi için de kuvvetli kar yağışı uyarısı var.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Kar İstanbul'da cuma sabahı başladı, aralıklarla sürüyor.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ara sokaklarda hayatı olumsuz etkiledi.

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Anadolu Yakası'nda artan kar yağışı Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'da etkili oldu.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Kar yağışından dolayı zaman zaman görüş mesafesinin azaldığı görülürken, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Yer yer etkisini artırdığı görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

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