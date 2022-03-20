Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
12:21
SON DAKİKA: Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi
Son dakika haberi... Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına girerken, Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Aybar Fırtınası'ndan etkilenen ve yoğun kar yağışı altına giren İstanbul için de uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek? İşte son dakika hava durumu gelişmeleri...